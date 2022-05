Kristian Blummenfelt vence o Mundial de Ironman nos EUA Norueguês realiza um feito ao vencer competição americana dez meses após ser medalha de ouro no triatlhon das Olimpíadas de Tóquio





Dez meses após ganhar seu primeiro ouro no triatlhon das Olimpíadas de Tóquio, o norueguês Kristian Blummenfelt venceu, neste sábado (7), pela primeira vez, o Campeonato Mundial de Ironman, em St. George, Utah, nos Estados Unidos. A competição teve a participação de 3.650 triatletas de 127 países e distribuiu US$ 750 mil entre os 15 melhores profissionais masculinos e femininos.

O campeão, de 28 anos, percorreu os 3.860m de natação em 49m40s, os 180,25km de ciclismo em 4h18m43s e os 42.2km de corrida em 2h38m01s, totalizando 7h49m16s.

O norueguês é o primeiro triatleta a vencer um título mundial de Ironman em sua estreia na competição desde o belga Luc Van Lierde, em 1996. Sua primeira prova na distância aconteceu há seis meses, quando venceu o Ironman de Cozumel, no México, com 7h21m12s, o tempo mais rápido de todos os tempos. Ele superou o recorde de 7h35m39s do alemão Jan Frodeno, primeiro triatleta a vencer uma Olimpíadas, em Pequim-2008, e o Mundial de Ironman, em 2015, repetindo o feito em 2016 e 2019.

Kristian Blummenfelt é prejudicado por infecção respiratória

“Foi um dia difícil”, disse Blummenfelt, que após a chegada abraçou seu treinador Olav Aleksander Bu, desmaiou e foi levado para o departamento o médico.

“Christian não estava 100% para a prova. Ele deve ter largado com 90%. Quando acordei esta manhã, não sabia o que esperar dele no Ironman”, disse o técnico Bu, referindo-se ao resfriado e à infecção respiratória que atingiu Blummenfelt e o companheiro de equipe Gustav Iden, que nem largou.

O segundo colocado foi o canadense Lionel Sanders, com 7h54m03s, fazendo 52m07s na natação, 4h16m15s na bike e 2h42m25s. O terceiro colocado foi o neozelandês Braden Currie, com 7h54m19s, com 47m37s na natação, 4h16m31s na bike e 2h47m11s.

Prova com muito calor e vento

O percurso difícil _ com mais de 2.133m de elevação na bicicleta e de 426m na corrida _ e um dia quente e com ventos jogou a favor de Blummenfelt. “Acho que a dinâmica da corrida foi completamente diferente do que se poderia esperar em um Campeonato Mundial de Ironman normal e isso favoreceu o campeão”, disse Bu.

“Essa foi a corrida mais insana que eu já participei”, disse o Sanders, que ficou em segundo lugar depois de um sprint nos últimos 400m para ultrapassar o terceiro colocado Braden Currie.

Suíça é pentacampeã

Se Kristian Blummenfelt venceu pela primeira vez o Mundial, no feminino, a vitória foi de uma veterana em títulos mundiais. A suíça Daniela Ryf, de 34 anos, conquistou seu quinto título de Ironman, fechando em 8h34m59s, com o tempo de 54m42s na natação, 4h37m47s na bike e 2h59m36s na corrida.

“Acho que ainda estou bem”, disse a pentacampeã, que ocupa o terceiro lugar entre as maiores vencedoras de Mundial de Ironman, atrás da americana Paula Newby-Fraser, com oito títulos, e da conterrânea Natascha Badmann, com seis.

Sua última vitória no Mundial de Ironman foi em 2018, quando quebrou o recorde do percurso em 20 minutos, apesar de ter sido picada por uma água-viva nas duas axilas na natação inicial.

A segunda colocada foi a britânica Kat Matthews, com 8h43m49s (54m48s na natação, 4h44m41s na bike e 3h00m57s na corrida), seguida pela alemã Anne Haug, com 8h47m03s (54m47s na natação, 4h52m54s na bike e 2h56m00s na corrida).

Primeiro Mundial longe de Kona

Pela primeira vez o Mundial de Ironman foi realizado fora do Havaí, desde sua criação em 1978. A pandemia do coronavírus obrigou o evento a ser adiado em 2020 e 2021. No ano passado, o Mundial foi transferido para St. George, que também sediou o Mundial Ironman 70.3 em 2021. O Mundial retorna para Kailua-Kona, para um novo formato de corrida de dois dias, em 6 de outubro para as mulheres e 8 de outubro para os homens. (Iúri Totti)

E MAIS:

E MAIS: