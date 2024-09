Kris Kristofferson, ator e estrela da música country, morre aos 88 anos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/09/2024 - 6:07 Para compartilhar:

O ator e ídolo da música country americana Kris Kristofferson morreu aos 88 anos, anunciou a família no domingo.

Considerado uma lenda country, Kristofferson ganhou ainda mais fama após estrelar, ao lado de Barbra Streisand, o filme “Nasce uma Estrela”, de 1976, pelo qual recebeu um Globo de Ouro de melhor ator.

“É com pesar que compartilhamos a notícia de que nosso marido/pai/avô, Kris Kristofferson, faleceu pacificamente no sábado, 28 de setembro, em sua casa, no Havaí”, informou a família em um comunicado publicado na página oficial do artista no Facebook.

A nota não revela a causa da morte.

Kristofferson, que está no Hall da Fama da Música Country nos Estados Unidos, venceu um Grammy e é o compositor de sucessos como “Sunday Mornin’ Comin’ Down” e “Me and Bobby McGee”.

Além da carreira solo, ele também integrou o supergrupo The Highwaymen na década de 1980, ao lado de astros como Johnny Cash, Waylon Jennings e Willie Nelson.

“Nós fomos abençoados pelo nosso tempo ao lado dele. Obrigado por amá-lo todos esses anos”, acrescenta o comunicado da família.

Kristofferson nasceu em 22 de junho de 1936 em Brownsville, Texas. Ele deixa a terceira esposa, Lisa Meyers, e oito filhos.

