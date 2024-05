AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/05/2024 - 10:35 Para compartilhar:

O Kremlin “está preparando” uma visita do presidente russo Vladimir Putin à Coreia do Norte, anunciou a agência estatal russa RIA Novosti.

“O presidente russo recebeu um convite oficial para visitar a Coreia do Norte. A visita está sendo preparada. Anunciaremos as datas da viagem no momento oportuno”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

