Kremlin: nenhuma resposta de Putin às propostas da ONU sobre acordo de grãos até agora

MOSCOU (Reuters) – O presidente russo, Vladimir Putin, ainda não respondeu às propostas do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antonio Guterres, sobre o acordo de grãos do Mar Negro, disse a agência de notícias TASS, citando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, neste sábado.

A situação em torno do acordo “não está melhorando por enquanto”, disse ele.

Em abril, o chefe da ONU pediu ao ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que entregasse a Putin uma carta propondo um “caminho a seguir visando a melhoria, extensão e expansão” do acordo, permitindo a exportação segura de grãos ucranianos pelo Mar Negro.

