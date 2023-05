Kremlin diz que Rússia continuará conversando com ONU sobre acordo de grãos no Mar Negro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 8:44 Compartilhe

MOSCOU (Reuters) – O Kremlin disse na quarta-feira que a Rússia continuaria as negociações com as Nações Unidas e outras partes no acordo de grãos do Mar Negro, e que Moscou não fará nada para prejudicar seus próprios interesses.

Em uma ligação com repórteres, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: “O lado russo continuará os contatos com a ONU e outros representantes, na esperança de que os termos do acordo sejam cumpridos, afinal.”

Ele acrescentou: “Claro, a Rússia não fará mais nada que seja contrário aos seus interesses.”

A Rússia reclama que suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes ainda enfrentam obstáculos significativos. Nas últimas semanas, ele repetidamente questionou se renovará o acordo negociado pela Turquia, que facilita as exportações agrícolas da Rússia e da Ucrânia via Mar Negro.

Mais cedo, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que as negociações entre a Rússia e as Nações Unidas sobre o acordo do Mar Negro serão realizadas em Moscou na sexta-feira, com a ONU representada pela principal autoridade comercial Rebeca Grynspan.

(Reportagem da Reuters)

