Kremlin diz que pode redirecionar exportações de petróleo para reduzir perda por embargo

(Reuters) – O governo da Rússia alertou nesta quarta-feira que as sanções da União Europeia ao petróleo russo atingiriam o mercado global de energia, mas disse que Moscou poderia redirecionar as exportações para limitar suas próprias perdas.

As vendas perdidas representarão um volume significativo das exportações russas de petróleo, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em uma teleconferência com repórteres.





(Por Reuters)