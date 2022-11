Kremlin diz que ONU deu garantias sobre exportações russas em acordo de grãos

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 17/11/2022 - 10:33 Compartilhe

MOSCOU (Reuters) – O Kremlin disse nesta quinta-feira que recebeu garantias da Organização das Nações Unidas de que as barreiras às exportações russas de produtos agrícolas e fertilizantes serão removidas.

Moscou disse que concordou em estender o acordo de grãos do Mar Negro, que facilita as exportações agrícolas ucranianas de seus portos do sul, por mais 120 dias sem nenhuma alteração em seus termos.

Se Moscou tivesse levantado objeções à sua extensão, o acordo teria expirado em 19 de novembro.

Autoridades russas, incluindo o presidente Vladimir Putin, disseram que os compromissos para garantir a remoção das barreiras ocidentais, tanto sanções diretas a um banco agrícola estatal quanto o impacto indireto de sanções nos setores financeiro e marítimo da Rússia, são uma parte crucial do acordo.

Em uma teleconferência com repórteres nesta quinta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: “Há uma garantia da ONU de que o trabalho será finalizado para garantir a exportação de alimentos e fertilizantes russos”.

Ele disse que a Rússia já viu progresso no alívio das sanções, citando uma declaração conjunta dos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia para não sancionar os exportadores russos de alimentos e fertilizantes, e disse que o trabalho está em andamento para “eliminar totalmente” os obstáculos restantes.

