Kremlin diz que julgará presidência de Trump com base em suas ações

O Kremlin afirmou nesta quarta-feira (6) que julgará a presidência de Donald Trump, que está muito perto da vitória nas eleições dos Estados Unidos, com base em suas ações.

“Vamos tirar as nossas conclusões com base nas palavras concretas e em atos concretos”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Ele acrescentou que não está a par dos “planos do presidente (Vladimir Putin) para parabenizar Trump pela eleição”, uma vez que os Estados Unidos “não são um país amigo”.

