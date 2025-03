Kremlin diz que carta de Zelenskiy a Trump sobre disposição de negociar é positiva

MOSCOU (Reuters) – A Rússia saúda a declaração do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, de que Kiev está disposta a negociar sobre a guerra, mas ainda não está claro para Moscou com quem ele poderia estar negociando, disse o Kremlin nesta quarta-feira.

Zelenskiy fez a declaração em uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que Trump tornou pública na terça-feira.

“A Ucrânia está pronta para ir à mesa de negociações o mais rápido possível para aproximar uma paz duradoura. Ninguém quer a paz mais do que os ucranianos”, disse Trump em um discurso ao Congresso, citando a carta.

Perguntado sobre como o Kremlin via isso, o porta-voz Dmitry Peskov respondeu: “Positivamente”.

Mas ele acrescentou: “A questão é com quem sentar. Por enquanto, o presidente ucraniano ainda está legalmente proibido de negociar com o lado russo. Portanto, de modo geral, a abordagem é positiva, mas as nuances ainda não mudaram”.

Peskov estava se referindo a um decreto de Zelenskiy em 2022 que excluía negociações com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

(Reportagem de Dmitry Antonov)

((Tradução Redação São Paulo))