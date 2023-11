Kremlin defende indultos a combatentes na Ucrânia após libertação de condenado por crime ‘satânico’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/11/2023 - 11:36 Para compartilhar:

O governo russo afirmou nesta quarta-feira(22) que manterá sua política de perdoar as penas de criminosos que combatam na Ucrânia, depois que a imprensa local noticiou o indulto de um condenado por assassinatos “satânicos” e atos de canibalismo.

Nikolai Ogolobiak, de 33 anos, foi condenado a 20 anos de prisão por assassinar e esquartejar quatro adolescentes em 2008, em um ritual que a imprensa qualificou como “satânico” depois que os autores comeram partes dos corpos das vítimas.

Ogolobiak foi solto neste mês após alistar-se no Exército e combater na ofensiva na Ucrânia, informou nesta semana a imprensa local.

O crime em Yaroslavl comoveu a opinião pública e o anúncio do indulto foi feito uma semana após um ex-policial, condenado pelo caso do assassinato da jornalista Anna Politkovskaya, em 2006, receber anistia após alistar-se no Exército.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou nesta quarta-feira que “a questão não é algo novo”.

“Estamos falando de certas condições (para receber um indulto) relacionadas a estar na linha de frente”, indicou o porta-voz. “Não houve nenhuma revisão a respeito” desta política, afirmou.

Milhares de prisioneiros se alistaram no Exército desde que Moscou lançou sua ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022. Se sobreviverem seis meses no front podem solicitar o indulto.

Esta política é polêmica e a imprensa local já reportou vários casos de ex-presidiários que cometeram crimes graves, incluindo assassinatos, após voltarem do front.

