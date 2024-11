Kremlin considera ‘necessário’ ampliar possibilidade de uso de armas nucleares

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/11/2024 - 6:25 Para compartilhar:

O Kremlin afirmou nesta terça-feira (19) que ampliar o âmbito de uso das armas nucleares na Rússia é uma resposta “necessária” diante do que seu presidente, Vladimir Putin, considera “ameaças” do Ocidente à segurança do país.

“Era necessário adaptar nossos fundamentos à situação atual”, declarou o porta-voz da presidência, Dmitri Peskov.

Putin assinou um decreto que amplia a possibilidade de uso das armas nucleares nesta terça-feira, depois que Washington autorizou Kiev a atacar a Rússia com seus mísseis de longo alcance.

