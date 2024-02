Kremlin considera ‘imensa vergonha’ ofensa de Biden a Putin

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/02/2024 - 6:52 Para compartilhar:

O porta-voz do Kremlin chamou de “imensa vergonha” as declarações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que chamou o homólogo Vladimir Putin de “filho da puta louco” durante um evento de arrecadação de fundos do Partido Democrata.

“É uma imensa vergonha para (…) Estados Unidos. Se o presidente deste país utiliza este vocabulário, inevitavelmente é vergonhoso”, declarou Dmitri Peskov em um vídeo divulgado por um jornalista da televisão pública russa.

“Estas declarações mal-educadas não podem ferir o líder de outro Estado, muito menos o Presidente Putin”, disse.

“Está claro que o sr. Biden, por interesses políticos internos, está demonstrando um comportamento ao estilo cowboy de Hollywood”, acrescentou Peskov.

As declarações de Biden aconteceram na quarta-feira, durante um encontro com doadores do Partido Democrata em San Francisco, na Califórnia.

“Temos um filho da puta louco como esse Putin, e outros, e sempre temos que nos preocupar com o conflito nuclear, mas a ameaça existencial para a humanidade é o clima”, disse o presidente de 81 anos, candidato à reeleição, em um breve discurso.

Em inglês, Biden usou as três letras “SOB”, abreviação de “son of a bitch”, insulto que pode ser traduzido para o português como “filho da puta” (FDP).

