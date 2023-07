Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/07/2023 - 9:01 Compartilhe

MOSCOU, 10 JUL (ANSA) – O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou nesta segunda-feira (10) que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu com o líder do Wagner, Yevgeny Prigozhin, poucos dias após a rebelião do grupo mercenário contra o regime. (ANSA).

