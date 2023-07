Kremlin confirma encontro entre Putin e Prigozhin

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/07/2023 - 10:01 Compartilhe

MOSCOU, 10 JUL (ANSA) – O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou nesta segunda-feira (10) que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu com o líder do Wagner, Yevgeny Prigozhin, poucos dias após a rebelião do grupo mercenário contra o regime.

De acordo com o governo russo, o encontro ocorreu em 29 de junho, confirmando uma reportagem divulgada pelo jornal francês Libération com base em fontes de serviços de inteligência ocidentais.

“O encontrou durou quase três horas”, explicou Peskov, acrescentando que 35 pessoas participaram da reunião, incluindo comandantes de várias divisões do Wagner.

Ainda segundo o porta-voz, Putin escutou a versão de Prigozhin sobre a rebelião de 24 de junho e ofereceu “opções de trabalho e de utilização em combates”.

No fim do mês passado, o líder do grupo Wagner iniciou uma revolta contra o regime Putin, em meio a recorrentes reclamações contra o comando militar do país.

Os mercenários chegaram a reivindicar o controle da cidade de Rostov e a ameaçar uma marcha para Moscou, mas Prigozhin logo recuou e interrompeu o motim para evitar um “banho de sangue”.

Mais tarde, o líder mercenário disse que seu objetivo era “protestar” contra a decisão da Defesa da Rússia de dissolver o Wagner e incorporá-lo às suas Forças Armadas, e não “derrubar o governo”. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias