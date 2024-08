Kremlin afirma que não está preocupado com possibilidade de detenção de Putin na Mongólia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/08/2024 - 7:11 Para compartilhar:

O Kremlin afirmou nesta sexta-feira que não está preocupado com a possibilidade de detenção do presidente Vladimir Putin, alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI), durante sua viagem na próxima semana à Mongólia, país membro do TPI.

“Não há preocupação. Mantemos um excelente diálogo com nossos amigos da Mongólia”, disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

Putin deve visitar a Mongólia na terça-feira (3), em sua primeira viagem a um país signatário do Estatuto de Roma, tratado internacional que estabeleceu o TPI, desde que o tribunal emitiu o mandado de prisão em 2023.

