Krejcikova vence Paolini e é campeã de Wimbledon, seu 2º título de Grand Slam

A tenista tcheca Barbora Krejcikova, que nesta temporada lutou contra uma lesão nas costas, renasceu em Wimbledon, vencendo neste sábado (13) na grande final a italiana Jasmine Paolini, por 6-2, 2-6 e 6-4, e conquistando assim o segundo título de Grand Slam de sua carreira.

Krejcikova, de 28 anos, havia vencido apenas três partidas nos últimos cinco meses antes de se sagrar campeã em Wimbledon chegando a dois ‘majors’ em sua carreira após a conquista de Roland Garros em 2021.

A tcheca, que já foi a número dois do mundo, vai subir na segunda-feira ao décimo lugar do ranking da WTA, após este triunfo sobre a italiana, que perde a sua segunda final de Grand Slam da temporada, depois de ser derrotada em Roland Garros pela polonesa Iga Swiatek.

Paolini também perdeu a oportunidade de dar à Itália o primeiro título de Wimbledon da história, três anos depois de Matteo Berrettini também ter sido finalista.

O título de Krejcikova em Wimbledon ocorre 26 anos depois de sua mentora, Jana Novotna, que morreu devido a um câncer em 2017, também vencer na grama de Londres.

– Lembrança de Novotna –

“Antes de morrer, ela me disse que eu precisava ganhar um título de Grand Slam. E fiz isso em Paris em 2021, mas nunca sonhei em ganhar o mesmo troféu que Jana conquistou”, disse Krejcikova após seu triunfo em Londres.

“Estava lesionada e doente, por isso não tive um bom início de temporada e agora ganhei Wimbledon. O que aconteceu?”, disse ela, surpresa.

“Ninguém vai acreditar que ganhei Wimbledon. Ainda não acredito”, acrescentou.

A tcheca, num jogo equilibrado, aproveitou a maior força do seu serviço (cinco ‘aces’ contra dois da italiana), conseguindo 73% dos pontos no primeiro saque, contra 65% da adversária.

O primeiro game da partida, em que a italiana teve seu saque quebrado, sugeria que o duelo seria claramente dominado pela tcheca.

Paolini sofreu duas quebras no primeiro set e acabou perdendo por 6-2.

Mas no início do set seguinte, Paolini deu um aviso de que não havia desistido, quebrando o serviço da tcheca no segundo game, para abrir 2 a 0 nessa parcial.

Paolini, empurrada pela torcida, se recuperou, quebrando novamente o saque da oponente, vencendo o segundo set por 6-2.

Mas quando a partida ficou empatada no terceiro, Paolini cometeu vários erros, incluindo uma dupla falta, que a fez sofrer uma quebra no sétimo game.

Depois de aproveitar um breakpoint a seu favor e abrir uma vantagem de 4 a 3, a tcheca acabou vencendo o set final por 6-4.

– Oitavo título de Krejcikova –

Com sua vitória, Krejcikova conquistou seu oitavo título de simples, embora já tivesse vencido Wimbledon duas vezes em duplas, especialidade na qual conquistou todos os títulos de Grand Slam e um ouro olímpico.

A tcheca deu ao seu país o segundo título consecutivo em Wimbledon, após o triunfo de sua compatriota Marketa Vondrousova em 2023.

Por sua vez, a italiana Paolini, de pai italiano e avô ganês e avó polonesa por parte de mãe, na sétima final da carreira, não conseguiu adicionar o terceiro título à sua galeria pessoal de troféus, depois de ter vencido este ano em Dubai e no torneio Portoroz na Eslovênia em 2021.

À italiana resta o consolo de ter chegado à final de Wimbledon, depois de nunca ter passado da primeira fase do torneio londrino nas seis participações anteriores.

“Estou triste, mas tento continuar sorrindo. Tenho que pensar que hoje ainda é um bom dia. Me lembro de assistir Wimbledon quando criança torcendo por Roger Federer, então estar aqui agora é uma loucura. Foram duas lindas semanas”, disse a italiana.

— As últimas dez campeãs de Wimbledon:

2024: Barbora Krejcikova (CZE)

2023: Marketa Vondrousova (CZE)

2022: Elena Rybakina (CAZ)

2021: Ashleigh Barty (AUS)

2020: Torneio cancelado

2019: Simona Halep (ROM)

2018: Angelique Kerber (ALE)

2017: Garbiñe Muguruza (ESP)

2016: Serena Williams (EUA)

2015: Serena Williams (EUA)

2014: Petra Kvitova (CZE)

