Krejcikova e Ostapenko vão se enfrentar na final do WTA 250 de Birmingham

As duas primeiras cabeças de chave do torneio WTA 250 de Birmingham, no Reino Unido, a tcheca Barbora Krejcikova e a letã Jelena Ostapenko, se classificaram neste sábado para a final, depois de vencerem respectivamente a chinesa Zhu Lin e a russa Anastasia Potapova.

Krejcikova, número 12 do mundo, tem sido imparável até agora nesta semana em que não perdeu um set. Ela derrotou Zhu Lin por 6-3 e 6-2.

“Estou muito feliz com a forma como joguei hoje”, disse a campeã de Roland Garros de 2021. “É sempre difícil jogar na grama porque o jogo pode mudar rapidamente, por isso estou feliz pela forma como lidei com o jogo e por estar na final”, acrescentou.

Por outro lado, Ostapenko precisou disputar um set decisivo em todas as quatro partidas em Birmingham, e suou muito para chegar à sua primeira final da temporada.

A letã reagiu depois de perder o primeiro set para a quarta cabeça-de-chave Anastasia Potapova e venceu a partida por 5-7, 6-2 e 6-4.

“Em todos os jogos eu tenho um pouco de altos e baixos, mas no geral estou feliz por ter superado este duelo”, disse Ostapenko.

“É importante vencer essas partidas em que às vezes você não está jogando o seu melhor, mas apenas luta por cada ponto”.

Krejcikova parece ser a favorita, mas Ostapenko venceu quatro dos seis confrontos entre as duas, incluindo uma vitória por 2 sets a 0 com ‘pneu’ na última vez em que se enfrentaram, em maio, em Roma.

— Resultados do torneio WTA 250 de Birmingham deste sábado.

– Simples feminino. Semifinais:

Barbora Krejcíková (CZE/N.1) x Lin Zhu (CHN) 6-3, 6-2

Jelena Ostapenko (LAT/N.2) x Anastasia Potapova (RUS/N.4) 5-7, 6-2, 6-4

