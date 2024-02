Kraft Heinz tem lucro de US$ 757 milhões no 4º trimestre de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2024 - 10:15 Para compartilhar:

São Paulo. 14 – A companhia de alimentos Kraft Heinz, dos Estados Unidos, teve lucro líquido de US$ 757 milhões, ou US$ 0,61 por ação, no quarto trimestre de 2023, informou a companhia nesta quarta-feira, 14. O resultado corresponde a um recuo de 14,9% ante lucro líquido de US$ 890 milhões em igual período de 2022, ou US$ 0,72 por ação. As vendas líquidas cederam 7,1%, de US$ 7,38 bilhões para US$ 6,86 bilhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado perdeu 5,3% no quarto trimestre, a US$ 1,65 bilhão, em relação a igual intervalo de 2022. Em termos ajustados, o lucro diminuiu 8,2%, para US$ 0,78 por ação.

Os resultados da Kraft Heinz ficaram abaixo das expectativas para o trimestre. Analistas consultados pela FactSet esperavam aumento no lucro líquido, para US$ 971,5 milhões, ou US$ 0,76 por ação. As vendas líquidas eram esperadas para cair para US$ 6,99 bilhões. Contudo, o lucro ajustado ficou ligeiramente acima do estimado, de US$ 0,77 por ação.

No trimestre, as vendas líquidas na América do Norte recuaram 9,1%, para US$ 5,167 bilhões, enquanto no segmento internacional a perda foi de 0,2%, para US$ 1,693 bilhão. Em todo o ano de 2023, a companhia teve aumento de 0,6% nas vendas líquidas, para US$ 26,64 bilhões ante o ano anterior, impulsionada pelo avanço de 6% nas vendas internacionais, e compensando o recuo de 1% na América do Norte.

As vendas orgânicas caíram 0,7% no quarto trimestre na comparação com igual intervalo de 2022. Os preços subiram 3,7 pontos porcentuais em relação ao período equivalente do ano anterior, com aumentos em ambos os segmentos relatados, impulsionados principalmente por aumentos nos preços de lista para mitigar custos mais altos de insumos. Já o volume/mix diminuiu 4,4 pontos porcentuais em relação a igual período do ano anterior, com quedas em ambos os segmentos relatados, principalmente por causa de efeitos de elasticidade das ações de precificação e desafios na indústria, especialmente a redução dos benefícios do Programa de Assistência Nutricional Suplementar nos Estados Unidos (Snap).

“No quarto trimestre, a indústria enfrentou desafios impulsionados pela contínua pressão do consumidor”, disse o presidente executivo da companhia Carlos Abrams-Rivera em comunicado. “Olhando para o futuro, esperamos que algumas dessas pressões se dissipem, especialmente à medida que a redução nos benefícios do programa Snap seja superada”, acrescentou o CEO.

Para 2024, a Kraft projeta um lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização entre US$ 3,01 e US$ 3,07, ante consenso do FactSet de US$ 3,04. As vendas líquidas orgânicas devem crescer de 0 a 2% ante o ano anterior, disse a empresa. As ações da Kraft subiram 7,6% nos últimos três meses, enquanto o índice S&P 500 ganhou 10,2% no período.

