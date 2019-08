Kraft Heinz lucra US$ 854 mi no 1º semestre e faz baixa contábil de US$ 1,22 bi

Nova York, 8 – A companhia de alimentos Kraft Heinz, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 854 milhões, ou US$ 0,70 por ação, no primeiro semestre de 2019, disse a companhia nesta quinta-feira. O resultado representa queda de 51,4% ante o lucro de igual período do ano passado, de US$ 1,76 bilhão, ou US$ 1,43 por ação. As vendas líquidas diminuíram 4,8% na mesma comparação, para US$ 12,37 bilhões. A divulgação dos resultados do primeiro semestre vinha sendo atrasada por questões contábeis.

A Kraft disse também que fez uma baixa contábil de US$ 1,22 bilhão no primeiro semestre. O montante inclui US$ 744 milhões referentes à redução do valor de algumas unidades (Europa, Oriente Médio e África e Brasil, alimentos refrigerados nos EUA e exportações da América Latina). Os US$ 474 milhões restantes se referem ao preço mais baixo da ação da companhia.

Em fevereiro, a Kraft reportou lucro decepcionante, anunciou uma redução do dividendo e uma baixa contábil de US$ 15,4 bilhões relacionada à redução do valor das marcas Kraft e Oscar Mayer. A companhia ainda revelou que estava sendo investigada pela Securities and Exchange Commission por supostas irregularidades em sua área de compras. A companhia ainda enfrenta uma investigação federal relacionada às suas práticas contábeis e processos alegando que executivos e alguns dos principais acionistas usaram informações privilegiadas na negociação de ações da companhia (insider trading).

Grandes empresas de alimentos vêm enfrentando enorme pressão para melhorar seus produtos e adicionar novas marcas, em meio a mudanças na preferência dos consumidores, que estão optando por alimentos vistos como mais frescos e saudáveis.

A Kraft Heinz foi a mais atingida entre as grandes. Alguns ex-funcionários e fornecedores dizem que o foco da 3G Capital – uma das acionistas – em corte de custos diminuiu a competitividade de marcas conhecidas. A companhia também não adquiriu empresas menores focadas em alimentos mais saudáveis nem atualizou seus produtos como seus concorrentes.

Miguel Patricio, que assumiu o cargo de CEO no mês passado, disse que a Kraft não divulgou suas marcas o suficiente para possíveis novos consumidores. Ele disse também que a empresa precisa ter mais ideias para produtos para o mercado internacional, como condimentos na China. Apesar de defender cortes de custos, Patricio disse que a Kraft precisa investir mais em suas marcas. “Nossas marcas são ícones. É nosso trabalho garantir que elas continuem vivas”, afirmou.

A Kraft não divulgou estimativas de lucro para todo o ano. Pouco antes do fechamento deste texto, a ação da empresa em Nova York caía mais de 13%. Fonte: Dow Jones Newswires.