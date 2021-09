Kraft Heinz anuncia acordo para compra da empresa brasileira de alimentos Hemmer

São Paulo, 23 – A Kraft Heinz, dona das marcas Heinz e Quero no Brasil, anunciou nesta quinta-feira, 23, que entrou em um acordo para adquirir a Hemmer, uma empresa brasileira que produz molhos, condimentos e conservas. O anúncio faz parte da estratégia da companhia de aumentar sua presença em mercados emergentes. A conclusão desta transação, porém, está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O valor da transação não foi divulgado.

A Hemmer é uma empresa de 106 anos sediada em Blumenau, Santa Catarina.

A atuação da futura adquirida é considerada complementar à da compradora.

A Hemmer atua no segmento mediano, enquanto a marca Heinz está no “premium” e a Quero, no econômico. A Hemmer irá se beneficiar ainda da rede de distribuição e modelo de atendimento da Kraft Heinz no país, incluindo o canal de fornecimento para bares e restaurantes.

O Rothschild & Co atua como assessor financeiro exclusivo da Kraft Heinz e o Madrona Law como assessor jurídico para essa transação em potencial.

Pabst & Hadlich Advogados Associados atuam como assessores exclusivos dos acionistas vendedores e da Hemmer.

