KPTL lança fundo para investir em startups ligadas à mineração

A gestora de venture capital KPTL está lançando um fundo de investimentos dedicado a atrair startups que desenvolvem tecnologias para o setor de mineração. Com o apoio do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), o fundo, o primeiro do tipo na América Latina, pretende captar R$ 500 milhões em até dois anos. A taxa prevista de retorno é de 25% ao ano.

“A ideia do Fundo KPTL Mineração é impulsionar o ecossistema de inovação dentro do setor, oferecer às empresas cotistas acesso às soluções de startups já num estágio de maior maturidade”, diz a KPTL.

Segundo a gestora, com o fundo, as mineradoras alavancam suas iniciativas individuais de Corporate Venture e de Open Innovation. O objetivo é que em um segundo momento sejam criadas condições para que essas startups possam ser alvo de investimentos ou aquisição, após terem recebido o investimento e a governança por parte do time de gestão da KPTL por alguns anos.

Renato Ramalho, CEO da KPTL, diz que o setor ainda está em fase inicial de desenvolvimento de seu ambiente de inovação e um fundo de Venture Capital fará o papel estratégico de fortalecer e retroalimentar esse ecossistema.

