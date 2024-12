Koyo Kouoh será curadora da próxima Bienal de Arte de Veneza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/12/2024 - 11:50 Para compartilhar:

VENEZA, 3 DEZ (ANSA) – O Conselho da Bienal de Veneza anunciou nesta terça-feira (3) Koyo Kouoh como a curadora-geral da 61ª Exposição Internacional de Arte de 2026.

A artista de nacionalidade camaronesa e suíça é diretora-executiva e curadora-chefe do Museu Zeitz de Arte Contemporânea da África, na Cidade do Cabo, África do Sul, desde 2019, e foi diretora artística e fundadora da Raw Material Company, centro artístico de Dakar, no Senegal.

“A Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza tem sido o centro de gravidade da arte há mais de um século.

Artistas, profissionais de arte e de museus, colecionadores, galeristas, filantropos e um público cada vez maior reúnem-se neste lugar mítico a cada dois anos para sentir o pulso do zeitgeist [espírito dos tempos]”, afirmou Kouoh.

“É uma honra e um privilégio único seguir os passos de ilustres antecessores no papel de diretora artística e criar uma exposição que, espero, tenha significado para o mundo em que vivemos atualmente e, mais importante, para o mundo que queremos construir”, acrescentou a nova curadora de um dos maiores eventos de arte do mundo.

Para o presidente da Bienal de Veneza, Pietrangelo Buttafuoco, “a nomeação de Koyo Kouoh representa a ampliação de horizontes para criar um novo dia”. “Seu olhar como curadora, estudiosa e protagonista na cena pública vai ao encontro das mentes mais refinadas, jovens e disruptivas. Com ela em Veneza, a Bienal confirma o que oferece ao mundo há mais de um século: ser a casa do futuro”, ressaltou.

A Bienal de Veneza ocorre a cada dois anos na capital do Vêneto, na Itália. Desde que foi inaugurada, em 1895, tem sido um dos principais termômetros para a arte mundial. O curador da edição de 2024 foi o brasileiro Adriano Pedrosa, primeiro sul-americano a ocupar o cargo. (ANSA).