Kovacic deixa o Chelsea e assina com o Manchester City

O Manchester City, campeão da Liga dos Campeões, anunciou nesta terça-feira (27) a contratação por quatro temporadas de Mateo Kovacic, meia croata de 29 anos do Chelsea.

O valor pago pela transferência, segundo a imprensa inglesa, chega a 25 milhões de libras (R$ 153 milhões pela cotação atual), sem contar os bônus.

Esta contratação busca compensar a saída do alemão Ilkay Gündogan, que se transferiu como agente livre para o Barcelona após a grande temporada do Manchester City, que conquistou uma tríplice coroa vencendo a Premier League, a Copa da Inglaterra e a Champions.

Meio-campista versátil e com 95 partidas disputadas pela seleção da Croácia, Kovacic era uma prioridade para o City: “Contratá-lo não foi uma decisão difícil porque ele tem as qualidades táticas e técnicas que procuramos em um meio-campista”, disse o diretor de futebol do clube de Manchester, Txiki Begiristain.

Com o Chelsea, onde jogou durante cinco anos, Kovacic conquistou a Liga dos Campeões de 2021 e a Liga Europa de 2019. Ele tem quatro títulos de Champions no total, três com o Real Madrid e um com o Chelsea.

“É uma contratação fantástica para mim e estou ansioso para começar com o City”, disse Kovacic. “Todos aqueles que viram este clube jogar sob as ordens de Pep Guardiola sabem como são bons”, disse ele, entusiasmado.

