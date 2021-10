Kourtney Kardashian mostra aliança de US$ 1 milhão

Kourtney Kardashian postou uma foto ousada em suas redes sociais. No registro, a empresária apareceu fazendo topless em uma cama cheia de pétalas de rosas e exibindo o seu anel de noivado, avaliado em US$ 1 milhão.

“Não posso acreditar que isso foi há uma semana @travisbarker”, disse ela na legenda da foto publicada neste domingo (24), na rede social.

Travis Barker respondeu com um simples emoji de anel de diamante nos comentários. O baterista do Blink-182, de 45 anos, fez o pedido de casamento no último domingo (17) em Montecito, Califórnia, e oferece um anel único da Lorraine Schwartz que ele ajudou a desenhar.

