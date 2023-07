Kourtney Kardashian exibe o barrigão de grávida e arranca elogios: ‘A mais linda’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 20:30 Compartilhe

Kourtney Kardashian arrancou elogios dos seguidores, nesta quarta-feira, 12, ao exibir o novas imagens do barrigão em sua conta no Instagram.

A influenciadora está quase na reta final de sua gestação, fruto do casamento com o baterista da banda Blink-182 Travis Baker. Esse é o primeiro filho do casal.

Estrela do reality-show The Kardashians, a famosa compartilhou novos cliques produzidos em um luxuoso hotel durante uma viagem ao Havaí.

Nas imagens, ela surge com um vestido rosa vibrante, todo recortado, deixando a barriga à mostra.

“Aloha”, limitou-se Kourtney Kardashian na legenda da publicação.

Os seguidores aprovaram o look e deixaram seus elogios.

“A mais linda das Kardashian”, disparou um fã. “Kourtney como Barbie grávida é tudo”, comentou uma outra. “Você grávida é sua melhor versão! Mas você está sempre linda”, declarou uma terceira usuária da plataforma.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias