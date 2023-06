Kourtney Kardashian está à espera do primeiro filho com Travis Barker

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/06/2023 - 6:45 Compartilhe

Kourtney Kardashian está grávida novamente. Dessa vez, de seu atual marido, o baterista Travis Barker, do Blink-182. A socialite fez a revelação na noite da última sexta-feira (16), durante um show do amado em Los Angeles, Califórnia (EUA).

A novidade foi compartilhada com o público por meio de um cartaz, no qual se lia: “Travis I’m Pregnant” (Travis, estou grávida). O anúncio é uma referência ao clipe de “All The Small Things”, um dos maiores sucessos do Blink-182, que possui uma cena similar.

Apesar de ser o primeiro filho do casal, Kourtney e Travis não são pais de primeira viagem. Ele, com 47 anos, já é pai de Landon (29) e Alabama (17), de seu casamento com a ex-esposa Shanna Moakler. Ela, aos 44, é mãe de Mason (13), Penelope (10) e Reign (8), frutos de seu relacionamento com Scott Disick.

Os dois se casaram em maio de 2022, em uma cerimônia familiar na Itália.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias