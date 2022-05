Kourtney Kardashian e Travis Barker realizam terceira cerimônia de casamento

Kourtney Kardashian e Travis Barker “se casaram” pela terceira vez neste domingo, dia 22, em uma cerimônia no Castelo Brown, construção do século 16 da Itália. A influenciadora compartilhou registros do momento em suas redes sociais.

Segundo o TMZ, a festa ocorreu em um complexo à beira-mar que pertence aos estilistas Domenico Dolce e Stefano Gabbana, donos da marca Dolce & Gabbana. Toda a família Kardashian ficou hospedada no local.





O vestido usado pela noiva é assinado pelos estilistas e foi inspirado em um modelo de lingerie dos anos 1960. No véu, há um bordado da Virgem Maria e as palavras “Família, Lealdade e Respeito”.

A primeira cerimônia de casamento de Kourtney e Travis ocorreu em Las Vegas (EUA), em abril deste ano. No último dia 15, os dois realizaram outra cerimônia em Santa Barbara, na Califórnia, também nos Estados Unidos.