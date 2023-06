Koulibaly deixa Chelsea para jogar no saudita Al-Hilal

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/06/2023 - 17:02 Compartilhe

O zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly vai deixar o Chelsea para jogar pelo saudita Al-Hilal, anunciou o clube inglês neste domingo, sem especificar o valor da transferência.

Koulibaly, de 32 anos, havia assinado pelo clube londrino no início desta temporada vindo do Napoli, mas não brilhou em uma temporada em que os ‘Blues’ terminaram em 12º no Campeonato Inglês, sob o comando de três treinadores diferentes.

O jogador da seleção de Senegal (pela qual jogou 70 partidas) disputou 32 jogos pela equipe londrina. Com sua seleção, chegou às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, marcando um gol decisivo na última partida da fase de grupos, contra o Equador.

Ainda não foram divulgados os detalhes do seu contrato com o clube da liga saudita, onde joga o meia português Ruben Neves, que também deixou a Premier League.

Mas, segundo a imprensa, a transferência seria de cerca de 23 milhões de euros (120 milhões de reais pela cotação atual) para um jogador que há um ano custava 38 milhões de euros (R$ 198 milhões).

Outro jogador do Chelsea, o meia francês N’Golo Kanté, também vai disputar o campeonato saudita, pelo Al-Ittihad, clube que também contratou o astro francês Karim Benzema.

Nos próximos dias, outros jogadores do Chelsea poderão seguir o mesmo caminho; como o marroquino Hakim Ziyech, o goleiro senegalês Edouard Mendy e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang.

