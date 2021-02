Kosovo e Israel anunciam normalização das relações diplomáticas

TEL AVIV, 1 FEV (ANSA) – Os governos de Israel e de Kosovo anunciaram nesta segunda-feira (1º) a normalização de suas relações diplomáticas, no mesmo caminho adotado recentemente por Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos.

No entanto, diferentemente dos demais, o território europeu irá abrir sua embaixada em Jerusalém, reconhecendo a cidade como capital israelense. Os demais seguiram a diplomacia internacional e abrirão suas representações diplomáticas em Tel Aviv.

A cerimônia, feita de maneira virtual, contou com a presença do ministro das Relações Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, que estava em Jerusalém, e de sua homóloga, Meliza Haradinaj Stubla, que ficou em Pristina.

Também participou o representante especial dos Estados Unidos para os Balcãs Ocidentais, Matthew Palmer, “visto o envolvimento dos EUA na instituição dessas relações”.

Os norte-americanos reconhecem a independência das ex-província sérvia desde 2008, quando o governo anunciou sua separação. Até hoje, cerca de 115 países no mundo reconhecem a independência do pequeno país dos Balcãs.

Já Israel vem fechando acordos com países próximos, em uma ação que começou com amplo apoio do ex-presidente dos EUA Donald Trump em 2020. (ANSA).

Veja também