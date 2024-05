Kora Saúde: acionistas controladores propõem saída voluntária do novo mercado e dispensa de OPA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/05/2024 - 16:07 Para compartilhar:

A Kora Saúde comunicou neste domingo, 5, que os acionistas controladores pediram a convocação de uma assembleia geral extraordinária para votar a proposta de saída voluntária da companhia do segmento especial de listagem da B3, chamado de Novo Mercado, com a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA).

Com isso, a Kora migraria para o segmento básico de listagem da B3. O pedido de assembleia incluiu também como pauta a reforma e consolidação do estatuto social da companhia, sujeita à aprovação da saída do Novo Mercado.

O comunicado não informou a data de realização da assembleia. Por ora, a direção da Kora se limitou a dizer que manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o desenvolvimento do assunto.

A Kora é um dos maiores grupos hospitalares do País, com sete hospitais no Espírito Santo, dois no Tocantins e está presente ainda no Mato Grosso, Distrito Federal e Ceará.

Os controladores do grupo são os fundos Fuji Brasil Partners e Viso Advantage, detentores de 68,4% das ações. Eles enviaram uma carta à empresa na sexta-feira, 3, com as justificativas para os pedidos.

Na carta, eles afirmaram que a Kora, como outras empresas do setor de saúde, vem enfrentando um cenário difícil ao longo dos últimos anos, agravado pela crise financeira dos planos de saúde e da taxa elevada de juros no Brasil. “Devido à alavancagem atual da companhia, isso tem drenado parte fundamental da geração de caixa que deveria ser destinada à operação”, escrevem.

Na avaliação dos controladores, esses desafios foram intensificados nos últimos meses e têm pressionado a cotação das ações da Kora, que acumulam quedas de 34,62% desde o começo de 2024 e de 74,63% nos últimos 24 meses.