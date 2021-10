Koo dá vitória aos Falcons sobre os Dolphins com Field Goal no ‘apagar das luzes’; veja Atlanta Falcons chegou à terceira vitória em seis jogos; Tua teve dois TDs no último quarto, mas defesa não conseguiu segurar o resultado

Neste domingo (24), atuando dentro do Hard Rock Stadium, portanto em casa, o Miami Dolphins deixou escapar uma oportunidade de ouro de conquistar uma importante vitória na temporada. Podemos dizer, no melhor trocadilho possível, que o time ‘Falconizou’ justamente contra os Falcons. Os Dolphins perderam para Atlanta por 30 a 28, selando a vitória no último lance com um Field Goal de 36 jardas de Younghoe Koo.

Com a vitória, os Falcons chegaram ao desempenho de 50% na temporada, com três triunfos e três derrotas. O time ocupa a terceira posição da NFC Sul. Os Dolphins, por sua vez, são os últimos colocados da AFC Leste, com apenas uma vitória em sete jogos.

Koo called GAME ‼️ : FOX pic.twitter.com/Bx795lGnuD — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) October 24, 2021

O jogo

Um jogo onde Tua Tagovailoa lançou simplesmente dois passes para TD no último quarto, o último deu a liderança para os donos da casa faltando pouco mais de dois minutos para o fim. Tempo suficiente para Matt ‘Ice’ ir a campo e comandar um drive que silenciou a euforia em Miami.

Kyle Pitts is a BAAAAAD man! : FOX pic.twitter.com/noDaiYkui5 — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) October 24, 2021

Matt Ryan terminou o jogo com 25 de 40 passes conectados, lançando para 336 jardas, com uma interceptação e um fumble. O tight end novato Kyle Pitts terminou o jogo com sete recepções para 163 jardas.

Tagovailoa, por sua vez, encerrou a partida com 291 jardas, 32 de 40 passes completados, além de quatro passes para TD, mas duas interceptações que custaram caro. Um jogo de altos e baixos para o QB, como vem sendo sua carreira na NFL. Tua ainda correu para 29 jardas em quatro carregadas. MIke Gesicki teve sete recepções para 85 jardas e um touchdown.







Próximos jogos

Os Dolphins voltam a jogar no próximo domingo (31), quando visitam os Bills. Um jogo duríssimo pela frente, às 14h (de Brasília). Já os Falcons atuam em casa contra o Carolina Panthers também no domingo (31), no mesmo horário, às 14h.

