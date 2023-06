Kondogbia deixa Atlético de Madrid e assina com Olympique de Marselha

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/06/2023 - 19:00 Compartilhe

O Olympique de Marselha anunciou sua primeira contratação para a temporada 2023-2024, o meia Geoffrey Kondogbia de 30 anos, do Atlético de Madrid, onde ainda tinha mais um ano de contrato.

“O meio-campista se comprometeu com o clube depois de passar pelo exame médico”, escreveu o OM em um comunicado, sem especificar a duração do contrato ou o custo de uma eventual compensação de transferência.

O ex-jogador da seleção francesa, agora capitão da República Centro-Africana, vai se reencontrar em Marselha com o seu treinador do Valencia, Marcelino, com quem foi campeão da Copa do Rei em 2019.

Kondogbia foi campeão da Espanha com o Atlético em 2021 e na temporada passada disputou vinte jogos do campeonato, com um tempo reduzido em 2023, em relação a uma primeira parte da temporada onde teve um desempenho em melhor nível.

O Marselha, que foi terceiro colocado na última Ligue 1, terá um início de temporada carregado, principalmente com a disputa da terceira fase classificatória da Liga dos Campeões, em agosto.

