Kompany se esquiva de perguntas sobre Wirtz, alvo do Bayern: ‘É mais fácil não dizer nada’

Alvo de rumores sobre uma possível transferência para o Bayern de Munique, o meia-atacante Florian Wirtz foi assunto na entrevista coletiva do treinador Vincent Kompany, nesta terça-feira, na véspera da partida contra o Bayer Leverkusen, atual time de Wirtz. Constrangido, esquivou do assunto. “É mais fácil eu não dizer nada”, afirmou.

Na coletiva, um dos jornalistas perguntou ao técnico do Bayern o que diferencia Wirtz e o astro do Bayern Jamal Musiala e o que eles poderiam aprender um com o outro. “Obviamente, você deve ter notado que eu não estou com vontade de responder (a essa pergunta”, declarou Kompany.

“Um do outro, eu não sei”, tentou responder Kompany, no início, antes de dizer que cada jogador tem que seguir seu próprio caminho em seu desenvolvimento. “Estou falando, mas é mais fácil não dizer nada. Estou tentando ser respeitoso, mas pessoal, outras perguntas!”, afirmou.

“É uma boa pergunta”, completou o treinador, ainda tentando se esquivar do assunto. “Eu talvez tivesse feito essa pergunta na sua posição, mas, ainda assim, talvez você sentisse o mesmo se estivesse no meu lugar.”

Wirtz tem sido constantemente ligado a uma transferência para o Bayern, a especulação alimentada por comentários de Uli Hoeness, o poderoso dirigente do Bayern, dizendo que gostaria de ver o meio-campista de 21 anos jogar um dia pelo clube bávaro.

Na quarta, o time de Munique fará o clássico alemão com o Leverkusen pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O Bayern ainda não venceu o Leverkusen em três jogos até agora nesta temporada europeia. Mais recentemente, as equipes empataram em 0 a 0 em Leverkusen, pelo Alemão. O Leverkusen já havia eliminado o Bayern da Copa da Alemanha.