Kombucha pode ajudar a controlar o açúcar no sangue em diabéticos tipo 2, diz estudo

Um Scoby pode parecer bastante nojento, mas uma nova pesquisa sugere que as bactérias e a levedura podem ajudar os diabéticos tipo 2 a reduzir os níveis de açúcar no sangue. O estudo descobriu que os participantes que consumiram 236 ml de kombucha por quatro semanas viram seus níveis de açúcar no sangue diminuir de 164 para 116 miligramas por decilitro.

Cientistas da Universidade de Georgetown, da Universidade de Nebraska-Lincoln, nos EUA, e da organização sem fins lucrativos MedStar Health relataram as descobertas na terça-feira no jornal Frontiers in Nutrition.

Kombucha, uma bebida fermentada e adoçada de chá preto produzida a partir de uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras, há muito é considerada saudável, com base em alegações de que aumenta a imunidade e os níveis de energia, reduz os desejos de comida e alivia a inflamação intestinal.

“Alguns estudos de laboratório e roedores de kombucha mostraram-se promissores, e um pequeno estudo em pessoas sem diabetes mostrou que o kombucha reduziu o açúcar no sangue”, disse o co-autor do estudo, Dr. Dan Merenstein, professor da Escola de Saúde de Georgetown, em um comunicado.

“Mas, até onde sabemos, este é o primeiro ensaio clínico que examina os efeitos do kombucha em pessoas com diabetes”, continuou ele. “Muito mais pesquisas precisam ser feitas, mas isso é muito promissor.”

No estudo, um grupo bebeu o kombucha enquanto outro engoliu uma bebida placebo. Ninguém foi informado sobre qual bebida estava recebendo.

Após um período de dois meses para “lavar” os efeitos biológicos das bebidas, as misturas foram trocadas entre os grupos, que foram orientados a beber sua nova mistura por quatro semanas.

A bebida placebo não pareceu ter nenhum efeito nos níveis de açúcar no sangue. A American Diabetes Association informa que os níveis de açúcar no sangue em jejum devem estar entre 80 e 130 miligramas por decilitro. Os autores do estudo observaram que diferentes marcas de kombucha têm misturas microbianas ligeiramente variáveis.

“No entanto, as principais bactérias e leveduras são altamente reprodutíveis e provavelmente são funcionalmente semelhantes entre marcas e lotes, o que foi reconfortante para nosso teste”, disse o Dr. Robert Hutkins, autor sênior do estudo.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças , mais de 37 milhões de americanos têm diabetes, e 90% a 95% deles têm diabetes tipo 2. Aproximadamente 96 milhões de adultos americanos – mais de 1 em cada 3 – têm pré-diabetes.

“O próprio diabetes é a oitava principal causa de morte nos EUA, além de ser um importante fator de risco para doenças cardíacas, derrame e insuficiência renal”, disse o principal autor do estudo, Dr. Chagai Mendelson. O médico ainda disse que mais estudos são necessários para avaliar o efeito do kombucha no diabetes.

“Esperamos que um teste muito maior, usando as lições que aprendemos neste teste, possa ser realizado para dar uma resposta mais definitiva à eficácia do kombucha na redução dos níveis de glicose no sangue e, portanto, prevenir ou ajudar a tratar o diabetes tipo 2”, ele disse. adicionado.

