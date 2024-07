Kombi leva cinema gratuito para animar as férias das crianças em cidades do RJ

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/07/2024 - 17:38 Para compartilhar:

Caravana cultural com cinema itinerante, o Cine Caravana do Sonho está no Vale do Café, com sua Kombi Estrela, para espalhar cultura acessível e gratuita nas férias da criançada.

Com a exibição pública do longa-metragem Tainá – a Origem, dirigido por Rosane Svartman, o projeto chega nos próximos dias nos municípios de Rio das Flores (09 e 10/7, 3ªf e 4ªf); Paraíba do Sul (13 e 14/7, sáb e dom); Miguel Pereira (16 e 19/7, 3ªf e 6ªf); e, Paty do Alferes (18 e 21/7, 5ªf e dom), sempre às 18 horas, com acessibilidade em libras, legendas e audiodescrição.

Projeto do grupo teatral Gira Cia Andante – @giraciaandante -, o Cine Caravana do Sonho já passou pelas cidades de Paulo de Frontin (17 e 18/6); Conservatória (21 e 22/6); Mendes (25 e 26/6) e Vassouras (06 e 07/07), com incentivo do Governo Federal, do Ministério da Cultura, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo. Ao final da circulação, oficinas de produção cultural para criação de projetos itinerantes serão oferecidas nos formatos presencial e online.

A Caravana do Sonho é um projeto contínuo do grupo teatral Gira Cia Andante realizado desde 2018. Já atuou em mais de trinta cidades, com um público total de mais de oito mil espectadores. Tem como proposta a democratização de produtos culturais, para pessoas de todos os lugares: das pequenas, médias e grandes cidades; comunidades rurais, comunidades quilombolas, aldeias indígenas, dentre outras.

Todas as atividades da Caravana do Sonho são oferecidas gratuitamente em espaços públicos e/ou comunitários – circulação que acontece com a Kombi Estrela, que é a Sede Itinerante da Gira Cia Andante. Dessa forma, a Kombi Estrela transforma o espaço público em um ambiente cultural, aberto e democrático.

Sinopse

Tainá – a Origem é um filme para toda a família, que passa uma mensagem de amor e respeito ao meio ambiente e aos seus ecossistemas, a partir das aventuras da menina indígena Tainá, que abrigada entre as raízes de uma Grande Árvore, ainda bebê, é salva pelo velho e solitário Pajé Tigê, que passa a cuidar dela.

Cinco anos depois, a menina encara os malfeitores da floresta e desvenda o mistério de sua própria origem. O longa-metragem de Rosane Svartman, tem roteiro de Claudia Levay e conta em seu elenco com a menina Wiranu Tembé (Tainá), Nuno Leal Maia (Vô Teodoro), Gracindo Junior (Vô Tigê), Beatriz Noskoski (Laurinha), Igor Ozzy (Gobí), Mayara Bentes (Maya), Guilherme Berenguer (Vitor), Laila Zaid (Luna), Leon Góes (Bu) e fidelis Barros (Cacique).

Tainá – A origem

Gênero: Infantil, aventura | Livre | 90 minutos

Diretora: Rosane Svartman

Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=1NxCCjCbpkQ

Serviço

Cine Caravana do Sonho | Gratuito

Exibição do longa-metragem: Tainá – A origem | Livre | 90 minutos

Horário das sessões: 18 horas (em todas as cidades)

Acessibilidade: libras, legendas e audiodescrição

Datas e cidades:

Rio das Flores (09 e 10/7, 3ªf e 4ªf)

09/7 (3ªf) na Quadra do Centro

10/7 (4ªf) na Praça de Taboas

Paraíba do Sul (13 e 14/7, sáb e dom)

13/7 (sáb), na Beira Rio – Estacionamento ao lado da Construmil

14/7 (dom), no Pátio da Igreja de São Vicente de Paulo – Sardoal

Miguel Pereira (16 e 19/7, 3ªf e 6ªf)

16/7 (3ªf), na Praça da Ponte – Pátio da Igreja

19/7 (6ªf), no Calcadão do Grawata – Centro

Paty do Alferes (18 e 21/7, 5ªf e dom)

18/7 (5ªf), no Campo de Palmares

21/7(dom), no Monte Alegre

Oficina de Produção Cultural

Dias: 15 e 17/7 (2ªf e 4ªf)

Online: das 10h às 12h.

Presencial: em Miguel Pereira

Local: Casa Pitombeira (Rua do Recreio 65, Vila Selma)

Horário: das 18h30 às 20h30