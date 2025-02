Kolo Muani faz 2 e dá vitória à Juventus sobre o Como no Italiano

Com mais dois gols do atacante francês Randal Kolo Muani, a Juventus venceu o Como por 2 a 1 nesta sexta-feira (7), fora de casa, no jogo que abriu a 24ª rodada do Campeonato Italiano.

O ex-jogador do Paris Saint-Germain, cedido por empréstimo em janeiro, vive bom momento na Itália depois de perder espaço no time da capital francesa.

Kolo Muani abriu o placar aos 34 minutos, mas o Como conseguiu o empate pouco antes do intervalo com o atacante Assane Diao (45’+1).

Na reta final, o atacante francês marcou de pênalti (89′) seu quinto gol em três jogos na Serie A para dar a vitória à Juventus.

Com o resultado, o time de Turim sobe provisoriamente para a quarta posição na tabela com 43 pontos, ainda longe do líder Napoli (54).

Na próxima terça-feira, a Juventus recebe o PSV Eindhoven no jogo de ida do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões.

— Jogos da 24ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Como – Juventus 1 – 2

– Sábado:

(11h00) Hellas Verona – Atalanta

(14h00) Empoli – Milan

(16h45) Torino – Genoa

– Domingo:

(08h30) Unione Venezia – Roma

(11h00) Lazio – Monza

Cagliari – Parma

(14h00) Lecce – Bologna

(16h45) Napoli – Udinese

– Segunda-feira:

(16h45) Inter – Fiorentina

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 54 23 17 3 3 38 16 22

2. Inter 51 23 15 6 2 56 22 34

3. Atalanta 47 23 14 5 4 49 26 23

4. Juventus 43 24 10 13 1 41 21 20

5. Fiorentina 42 23 12 6 5 40 23 17

6. Lazio 42 23 13 3 7 40 31 9

7. Bologna 37 22 9 10 3 35 27 8

8. Milan 35 22 9 8 5 33 24 9

9. Roma 31 23 8 7 8 34 29 5

10. Udinese 29 23 8 5 10 28 36 -8

11. Torino 27 23 6 9 8 24 27 -3

12. Genoa 26 23 6 8 9 21 32 -11

13. Hellas Verona 23 23 7 2 14 26 48 -22

14. Lecce 23 23 6 5 12 18 41 -23

15. Como 22 24 5 7 12 28 40 -12

16. Empoli 21 23 4 9 10 22 33 -11

17. Cagliari 21 23 5 6 12 24 38 -14

18. Parma 20 23 4 8 11 29 42 -13

19. Unione Venezia 16 23 3 7 13 22 38 -16

20. Monza 13 23 2 7 14 20 34 -14

