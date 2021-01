Koeman quer que mais jogadores façam gols pelo Barcelona. “Não só o Griezmann”

Ronald Koeman não terá Messi diante do Elche neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. Sem sua estrela, a responsabilidade de comandar o time no campo deve ficar sobre Griezmann. Mas o treinador não quer esse peso exclusivamente nas costas do atacante francês e pressiona o elenco a render mais.

“Precisamos que outros jogadores marquem também, não temos que focar apenas em Griezmann”, afirmou Koeman. O técnico vê as cobranças exageradas sobre seu atacante, que demorou a se adaptar no novo clube e por vezes amargou a reserva.

Sendo mais utilizado, Griezmann vem rendendo melhor, mesmo assim Koeman não quer cobranças desnecessárias ou pressão por gols somente no francês. “Não é preciso pressioná-lo, ele está sempre lutando pela equipe. Nos últimos jogos está bem e ajudando o time. Na final da Supercopa marcou dois gols. Mas não pode ser só ele”, enfatizou o treinador.

O holandês anda preocupado com a dura sequência de jogos do Barcelona, com três prorrogações seguidas nos últimos confrontos, e teme que o desgaste possa atrapalhar no Campeonato Espanhol.

“Vai ser importante recuperar nossos jogadores. A equipe precisa de um frescor. Ao que parece, Sergi Roberto voltará em breve, já que treinou em grupo hoje. Se tem um jogador que está muito cansado, é preciso fazer alterações”, admitiu.

Além de Messi, suspenso, Koeman não terá, mais uma vez, Phillipe Coutinho, Piqué, Fati e Sergi Roberto, todos se recuperando de lesão, o que o faz apelar para contratações.

“Já sabem minha postura (dirigentes). Nos faltam pessoas, mas tudo depende da situação econômica do clube. Eu não decido, estive conversando eles, mas tudo depende da situação econômica.”

Sobre o confronto com o Elche, o comandante aposta na superação e não descarta mudanças no time titular por causa do desgaste. “Sabemos que temos um calendário apertado, com muitas partidas, e disputamos três prorrogações seguidas. Também tivemos muitas viagens. Felizmente jogamos à tarde e iremos colocar uma equipe com vivacidade e mentalidade forte para tentar vencer a partida.”

