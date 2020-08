Koeman já tem três alvos prioritários para o Barcelona Eric García, do Manchester City, Donny van de Beek, do Ajax, e Lautaro Martínez, da Inter de Milão, seriam os nomes preferidos do novo treinador

Ronald Koeman, novo treinador do Barcelona, já participa da reformulação do elenco. De acordo com o “AS”, o holandês já definiu três alvos prioritários para o clube catalão.

Eric García, do Manchester City, é o primeiro nome. O zagueiro fez a base no Barcelona e não quer renovar com o clube inglês. Seu desejo é retornar ao clube catalão.

Donny Van De Beek, do Ajax, também é um dos que interessa. O jogador esteve próximo do Real Madrid, mas o negócio não se concretizou devido às exigências financeiras do clube holandês.

Por último, Lautaro Martínez, da Inter de Milão, é o mais caro dos três. A Inter de Milão não venderá seu destaque com facilidade. O atacante argentino já vem sendo seguido há algum tempo pelo Barça.

