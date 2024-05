Koeman convoca De Jong e Depay para comandar a seleção holandesa na Eurocopa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 15:31 Para compartilhar:

O técnico da Holanda, Ronald Koeman definiu, nesta quarta-feira, a lista de 26 jogadores para a disputa da Eurocopa, na Alemanha. Ele vai contar com a experiência do meia Frenkie de Jong e do atacante Memphis Depay para liderar a seleção na competição.

Os dois jogadores vêm de recuperação de lesões, mas devem estar em condições de atuar na estreia da equipe no torneio de seleções. No entanto, como a Uefa ampliou o número de jogadores inscritos de 23 para 26 atletas, ele resolveu assumir o risco de contar com a dupla.

“Vivemos um ciclo conturbado com muitas lesões e às vezes somos obrigados a fazer escolhas difíceis. Tomamos a decisão com base no que a equipe médica descreveu”, comentou o treinador holandês.

A principal ausência dessa lista é o lateral-esquerdo do Borussia Dortmund, Ian Maatsen. O jogador, neste sábado, vai defender a equipe alemã na final da Liga dos Campeões diante do Real Madrid.

Com vários jogadores disponíveis no setor, Koeman optou por chamar Nathan Ake, Micky van de Ven e Daley Blind. “A razão é que existem vários jogadores na posição dele e isso me deu a oportunidade de chamar um atacante extra”, afirmou o treinador.

A Holanda integra o Grupo D da Eurocopa e faz a sua estreia no dia 16 de junho diante da Polônia, em Volkspark. O segundo confronto acontece cinco dias depois, em Leipzig, contra os franceses. O último compromisso da etapa de classificação é com a Áustria, em Berlim.