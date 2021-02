Koeman analisa empate do Barcelona: ‘Muito decepcionado’ Treinador do Barça falou sobre a partida contra o Cádiz, na qual Lenglet cometeu um pênalti no final e custou dois pontos em casa

Ronald Koeman não gostou do empate sofrido pelo Barcelona contra o Cádiz neste domingo. Após o jogo, o comandante do Barça se disse “muito decepcionado” com o resultado.

– O problema é sempre o mesmo, não resolvemos o jogo antes do final. Temos duas ou três chances, mas não matamos. Não estava nervoso, mas quando você tem o placar com apenas um gol de diferença, as coisas podem acontecer contra a gente até o final da partida. Por não matarmos o jogo, novamente deixamos escapar dois pontos que não podiam ser escapados. É por isso que estamos desiludidos. Perdemos dois pontos em um jogo que controlamos. Perdemos cinco pontos com o Cádiz no Campeonato Espanhol e não pode ser assim. Estou muito decepcionado. Mais do que na terça-feira.

O Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Elche, às 15h (horário de Brasília).

