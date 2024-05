Kodi, estrela de ‘Le procès du chien’, ganha Palm Dog em Cannes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/05/2024 - 11:57 Para compartilhar:

Um cão mestiço de grifo, Kodi, conquistou a Palm Dog em Cannes nesta sexta-feira por seu papel em ‘Le procès du chien’, da franco-suíça Laetitia Dosch.

Kodi, de nove anos, sucede Messi, border collie que brilhou em “Anatomia de uma Queda”, Palma de Ouro no ano passado.

“Le procès du chien”, com a história de um cão que protege uma advogada desastrada, foi exibido na mostra ‘Un Certain Regard’.

“Apaixonei-me por Kodi. Para mim, a Palm Dog é genial, permite considerar cães como atores. Kodi, de fato, está nos créditos do filme como ator e também está no cartaz”, comentou Laetitia Dosch, presente ao lado do animal durante a entrega do prêmio em uma praia.

Kodi, na vida real, foi cão de rua em Narbona (sul da França) e já morou em um abrigo.

“Laetitia Dosch nos disse ‘Kodi não terá muito o que fazer’, mas ao receber o roteiro contei entre 80 e 100 ações”, lembrou Juliette Roux-Merveille, treinadora de animais de uma instituição com sede em Vendée (oeste da França).

“Kodi não sabia uivar, gravamos um miado de um gatinho faminto e isso o fez uivar, funcionou. Nunca mostrava os dentes, treinamos um latido para que eles pudessem ser vistos”, explicou.

O Grande Prêmio do Júri, ou seja, o segundo troféu mais importante, foi concedido a outra concorrente, a fêmea Xin, mistura de Jack Russell com galgo, que atuou em “Black Dog”, do chinês Guan Hu, também parte da mostra ‘Un Certain Regard’.

O animal, que representa um cachorro de rua no filme chinês, foi adotado ao final das filmagens pelo ator principal Eddie Peng.

Ele também esteve presente, ao lado do animal. “É a estrela do filme”, comentou o ator, ao mencionar o “amor incondicional” por sua cadela.

