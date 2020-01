Kobe Bryant, lenda da NBA, morre em acidente de helicóptero

WASHINGTON, 26 JAN (ANSA) – Kobe Bryant, um dos maiores astros da NBA, a liga norte-americana de basquete, morreu neste domingo (26) em um acidente de helicóptero, em Calabas, na Califórnia, informou o site “TMZ”.

Segundo as informações iniciais, o ex-jogador do Los Angeles Lakers de 41 anos de idade estava viajando com outras três pessoas , além do piloto, e ninguém teria sobrevivido ao acidente. A imprensa norte-americana noticiou que sua esposa e os filhos, a princípio, não estão entre as vítimas.

A polícia local confirmou a queda da aeronave, no entanto, ainda não há informações sobre o que causou o acidente. As autoridades já estão investigando o ocorrido.

Segundo o “TMZ”, O ex-craque tinha o costume de fazer viagens de helicóptero desde quando atuava no Lakers.

Bryant jogou a carreira inteira no Lakers e estava aposentado desde 2016. O ex-atleta conquistou cinco títulos da NBA, um prêmio de MVP, dois troféus de MVP das finais, 18 All-Star Games, duas vezes cestinha da temporada, terceiro maior cestinha da história da liga norte-americana de basquete e bicampeão olímpico.

Ontem (25), Bryant foi ultrapassado por LeBron James no ranking de maiores pontuadores da NBA. Com 33.643 pontos, o ex-astro perdeu a terceira colocação para o atual camisa 23 do Lakers, que soma 33.655 pontos, estando atrás somente de Kareen Abdul-Jabbar (38.387) e Karl Malone (36.928).

Nascido nos Estados Unidos, Bryant viveu por um tempo quando criança na Itália, quando seu pai, Joe, atuou no basquete italiano e francês. Anteriormente, ele havia declarado publicamente ser torcerdor fanático do Milan.

O italiano Danilo Gallinari, que atua no Oklahoma Thunders, da NBA, lamentou a morte de Bryant em entrevista à ANSA. O atleta afirmou que está “chateado” e disse que o norte-americano era um “mito”.(ANSA)