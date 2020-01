Kobe Bryant, astro da NBA, morre em acidente de helicóptero nos EUA

Morreu na manha deste domingo (26) o craque do basquete mundial Kobe Bryant, de 41 anos. De acordo com agência Reuters, o xerife do condado de Los Angeles, confirmou pelo twitter a ocorrência do acidente de helicoptero na cidade de Calabasas, na Califórnia. Além do astro da NBA – principal liga de basquete norte-americano – outras quatro pessoas que estavam a bordo também morreram na queda da aeronave.

Já aposentado, o ex-jogador do Lakers – time que defendeu por vinte temporadas – viajava em seu helicóptero particular. Segundo as primeiras informações, a esposa do craque, Vanessa Laine, e as quatro filhas não estavam a bordo no momento do acidente.

Kobe Bryan era filho do também jogador de basquete Joe Bryant, que competiu na nos anos de 1970/80. O ala-armador Kobe Bryan estreou na NBA aos 18 anos. Conhecido como mestre das enterradas. Bryan ajudou o Los Angeles Lakers a conquistar três campeonatos consecutivos da NBA – 2001, 2002, e 2003 – e tornou-se o cestinha principal do time a partir de 2009, quando conquistou o prêmio MVP (jogador mais valioso) nas finais contra o Orlando Magic. No ano seguinte, ele voltou a brilhar contra o Boston Celtics. Ao todo foram 20 temporadas pela NBA, cinco títulos, e duas medalhas de ouro, comquistas com a seleção norte-americana nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e 20012, em Londres.

O astro do Lakers se apostou em 2016. Além de estrela do esporte, Kobe Bryan foi contemplado com o Oscar, em 2018,pelo curta-metragem de animação “Dear Basketball”. O próprio jogador idealizou a obra e fez a narração do curta, elaborado a partir de um pema escrito por ele na época em que resolveu encerrar a carreira.