Knot, do BCE, diz que há boa chance de inflação seguir acima de 2% após 2022

AMSTERDÃ (Reuters) – A inflação na zona do euro pode muito bem exceder as atuais projeções do Banco Central Europeu (BCE) para os próximos anos, disse Klaas Knot, membro do Conselho do BCE, em entrevista publicada nesta quinta-feira.

O BCE projetou neste mês que a inflação na união monetária cairá para 1,8% após 2022, mas Knot disse que essas perspectivas podem estar muito otimistas.

“Eu tenho uma visão diferente, acho que a chance de permanecermos presos acima de 2% é tão grande quanto. Não muito acima de 2%, mas ainda assim”, disse Knot ao jornal holandês Trouw.

Knot, no início deste mês, disse que o BCE pode decidir elevar os juros em 2023, caso a inflação continue excedendo as expectativas no próximo ano.

(Por Bart Meijer)

