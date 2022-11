Knot diz ter dúvidas sobre onde e quando BCE encerrará aumentos de juros

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 24/11/2022 - 10:29 Compartilhe

AMSTERDAM (Reuters) – O membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) Klaas Knot disse na quinta-feira que ainda não há certeza sobre até onde o BCE precisa ir com os aumentos de juros para efetivamente reduzir a inflação.

“As expectativas do mercado são de que aumentaremos os juros até 3% no primeiro semestre do próximo ano, e que eles irão cair a partir do segundo semestre de 2023. Com toda a honestidade, não tenho certeza disso”, disse Knot em uma audiência no Parlamento holandês.

(Reportagem de Bart Meijer)

