Klopp vê Red Bull Bragantino ser superado pelo Novorizontino em Bragança Paulista

Atual gerente global de futebol do grupo Red Bull, o alemão Jürgen Klopp, ex-técnico multicampeão com o Liverpool, viu dos camarotes do estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o Bragantino ser superado pelo Novorizontino, por 2 a 1, nesta sexta-feira. O duelo abriu a sexta rodada do Campeonato Paulista.

Foi o segundo jogo que Klopp assistiu da filial brasileira. Ele esteve presente no Allianz Parque, no empate sem gols contra o Palmeiras. Sem vencer há três jogos, o Bragantino é o 13º geral, a um ponto da zona de rebaixamento e já começa a pressionar o técnico Fernando Seabra no comando.

Enquanto isso, o Novorizontino conquistou sua segunda vitória no estadual, ambas fora de casa. O time de Eduardo Baptista é o vice-líder do Grupo C, com nove pontos e não perde há cinco jogos.

A primeira etapa foi animada. Buscando sair na frente, as duas equipes se revezavam no ataque e criavam chances de perigo. O Novorizontino apostava no contragolpe para surpreender e foi assim que abriu o placar. Ayrton Moisés pegou o rebote na área e foi derrubado por Cleiton. Na cobrança de pênalti, Robson bateu forte para marcar, aos 24 minutos.

O jogo não mudou de panorama. O Red Bull Bragantino seguiu com mais posse de bola e rondando a área adversária. Sem conquistar espaço, abusou de cruzamentos, sem sucesso. Quando trabalhou a bola, conseguiu o empate, já na reta final. Capixaba tocou para Vitinho, que fez um belo corta luz para Mosquera, que encheu o pé para deixar tudo igual, aos 45.

O segundo tempo voltou com pressão dos donos da casa. Jordi teve trabalho para pegar os chutes de Sasha, Mosquera e Vitinho. E foi Isidro Pitta quem teve a grande chance, na pequena área, mas pegou mal na bola e ficou fácil para o goleiro. O Novorizontino seguiu com as linhas baixas e na primeira oportunidade que teve, voltou à frente do placar. Pablo Dyego cruzou e Fábio Matheus apareceu livre para marcar, aos 24 minutos.

Após o gol, o Red Bull Bragantino tentou formar outra blitz, mas totalmente desorganizado. Com muitos erros de passes e lentidão no ataque, foi tirando a paciência do torcedor no estádio. Administrando a vantagem, o Novorizontino se fechou ainda mais, inclusive terminou a partida com quatro zagueiros, para levar os três pontos preciosos para Novo Horizonte.

O Red Bull Bragantino volta a campo na terça-feira, diante da Inter de Limeira, às 20h30, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira. Já o Novorizontino encara o São Bernardo, na quinta-feira, às 19h, no estádio 1º de Maio, no ABC.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 2 NOVORIZONTINO

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado, Eduardo Santos, Guzmán Rodríguez (André Júnior) e Juninho Capixaba; Gabriel (Thiago Borbas), Lucas Evangelista (Eric Ramires), Henry Mosquera e Vinicinho (Jhon Jhon); Eduardo Sasha e Isidro Pitta (Vitinho Mota). Técnico: Fernando Seabra.

NOVORIZONTINO – Jordi; Rafael Donato, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares (Léo Tocantins), Willian Farias, Marlon (Luís Oyama) e Waguininho (Nathan); Airton Moisés (Fábio Matheus), Robson (Dantas) e Pablo Dyego. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS – Robson, aos 24, e Mosquera, aos 45 minutos do primeiro tempo; Fábio Matheus, aos 24 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Gabriel (Red Bull Bragantino) e César Martins (Novorizontino).

ÁRBITRO – Raphael Claus.

RENDA – R$ 73.055,00.

PÚBLICO – 3.287 presentes.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.