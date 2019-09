Klopp reduz favoritismo do Liverpool ao apontar City como ‘melhor time do mundo’

Um dia antes de o Liverpool estrear nesta próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, o técnico Jürgen Klopp tratou de minimizar o favoritismo dos atuais vencedores da competição ao apontar nesta segunda-feira o Manchester City como o “melhor time do mundo” na atualidade.

O treinador alemão deu esta surpreendente declaração em entrevista coletiva em Nápoles, na Itália, onde nesta terça a sua equipe enfrenta o Napoli, às 16 horas (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo E do torneio continental. No mesmo horário, RB Salzburg e Genk se enfrentam na Áustria pela jornada inicial desta chave.

Klopp elogiou o City ao comentar o fato de que o Liverpool abrirá esta edição da Liga dos Campeões com um inevitável favoritismo após ter faturado o título europeu na temporada passada. “Nós não podemos ser o melhor time na Europa porque o Manchester City é o melhor time do mundo, que é do mesmo planeta, eu acho”, brincou o comandante.

O técnico também enfatizou que a sua equipe “não sente o fardo como atual campeã” da Europa, assim como o meio-campista Jordan Henderson, que também deu entrevista coletiva nesta segunda-feira, tratou de conter a empolgação após ter sido vencedor do principal torneio de clubes do Velho Continente.

“Está muito cedo para dizer que nós somos favoritos, nós começamos bem (esta temporada), mas nós ainda podemos melhorar”, ressaltou o atleta, se referindo ao fato que o Liverpool conquistou cinco vitórias em seus cinco primeiros jogos nesta edição do Campeonato Inglês, do qual é o atual líder disparado, com 15 pontos, cinco atrás do Manchester City, hoje o segundo colocado.