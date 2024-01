Klopp perde aliança no campo ao comemorar vitória do Liverpool: ‘Fiquei desesperado, mas achei’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/01/2024 - 21:00 Para compartilhar:

O técnico Jürgen Klopp passou por um momento de angústia poucos instantes depois do apito final da vitória por 4 a 2 do Liverpool sobre o Newcastle, nesta segunda-feira, no Anfield. Ao celebrar a vitória efusivamente, erguendo os braços e aplaudindo a torcida, o alemão deixou cair no gramado a aliança do casamento com a escritora Ulla Sandrock, sua mulher desde 2005.

“Eu fiquei desesperado, mas está de volta”, disse o treinador depois da partida aos jornalistas presentes na coletiva de imprensa. A transmissão televisiva capturou o momento em que Klopp procurava o anel, inclusive pedindo ajuda para tentar encontrá-lo. Então, o desespero foi aplacado quando a pessoa que operava a câmera do canal Sky Sports apontou o local onde estava aliança, imediatamente tomada do gramado e beijada pelo treinador.

“Meu Deus, teria sido horrível perder este anel. Eu perdi apenas uma vez na minha vida – e precisei de um mergulhador profissional porque eu estava no mar”, disse em tom bem humorado o alemão. “De tempos em tempos eu acabo perdendo um ou dois quilos, então já não fica mais no tamanho certo”, acrescentou.

Aliviado pela recuperação do símbolo de seu matrimônio, o treinador pôde comemorar tranquilo a importante vitória conquistada em casa. Com o resultado, o Liverpool, líder do Campeonato Inglês, chegou aos 45 pontos e abriu o ano com três de vantagem para o segundo colocado Aston Villa. No próximo domingo, o time volta campo para desafiar o Arsenal, no estádio Emirates, casa do adversário, às 13h30 de Brasília.

