Klopp parte para cima e discute com treinador do Burnley após lance polêmico

O clima esquentou entre o técnico Jurgen Klopp, do Liverpool, e Sean Dyche, do Burnley. Os treinadores discutiram na saída para o intervalo do jogo, nesta quinta-feira (21), pela Premier League a quase chegaram às vias de fato.

JURGEN KLOPP e Sean Dyche pareciam entrar em conflito no Anfield enquanto os ânimos ferviam no intervalo entre Liverpool e Burnley.

O primeiro tempo foi dominado pelos reds, mas o time de Klopp não conseguiu traduzir a superioridade no placar. Ao término da primeira etapa, jogadores de ambas as equipes começaram a discutir enquanto os treinadores acompanhavam de longe.

Sean passou por Klopp e disse algo que despertou a fúria do técnico alemão. Na sequência, os dois treinadores começaram a discutir no túnel que dá acesso aos vestiários.

Durante a verificação de um lance pelo VAR, o árbitro manteve todos os jogadores no campo e somente após a análise o brasileiro Fabinho, do Liverpool, levou um cartão amarelo.

A partida terminou com derrota para o Liverpool por 1 a 0, o que deixou a equipe de Klopp seis pontos atrás do líder Manchester United.

