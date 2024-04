Klopp minimiza atrito com Salah em jogo do Liverpool; atacante rebate

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/04/2024 - 13:40 Para compartilhar:

Jurgen Klopp e Mohamed Salah tiveram uma forte discussão na beira do gramado neste sábado, durante o empate por 2 a 2 do Liverpool contra o West Ham pela 35ª rodada do Campeonato Inglês.

O atacante egípcio foi chamado pelo técnico para entrar no jogo já nos minutos finais. Prestes a pisar no gramado, Salah começou a discutir com Klopp. Os ânimos ficaram quentes, e Darwin Nuñez e outros companheiros tiveram que intervir.

O empate deixou o Liverpool com 75 pontos na tabela, seguindo na terceira colocação a três rodadas do fim e praticamente tirando os Reds da briga pela taça no último ano de Klopp – o técnico alemão já informou que não ficará para a temporada que vem. O Arsenal lidera a competição com 77 pontos, seguido pelo Manchester City (76). Ambos ainda jogam nesta rodada.

Após o jogo, os dois personagens do entrevero tiveram opiniões diferentes. À TNT Sports, Klopp disse que o assunto “estava resolvido”. “Minha impressão é de que sim (está resolvido)”, afirmou o treinador. À ESPN, Salah deu outra resposta. “Vai pegar fogo hoje se eu falar”, disse o atacante.

Klopp ainda lamentou o tropeço, que deve tirar o Liverpool da briga pelo título. “Estou muito desapontado (com o resultado). Foi um jogo duro que fechou uma sequência de quatro partidas em dez dias. Os jogadores se esforçaram, mas cedemos um gol do nada”, finalizou.